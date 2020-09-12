Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Hep birlikte çok daha fazla çalışarak, önce 2023 sonra 2024'te İstanbul halkının teveccühünü rekor oy oranlarıyla sandığa yansıtacağımıza inanıyorum. Aynı neticeyi Türkiye genelinde de elde edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda, Osmanlı'nın gittiği bölgelere barışı ve insanlığı götürdüğünü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önce bunu öğrenmesi gerektiğini ancak bunu öğrenmeyi de hazmedemediğini ve "onun için çıldırdıklarını" ifade etti.

AK Parti'nin şahsında zayıflatılmak istenenin 83 milyonun birlik, beraberlik ve kardeşliğinin olduğunu, tüm Türkiye'nin bunu kabul ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Medya ve siyaset mühendisliklerine rağmen halen Türkiye'nin en güçlü partisiysek bunun sebebi milletimizin basiret ve ferasetidir. Son 18 yıldır partimiz üzerinde oynanan oyunların hepsi Anadolu insanının irfanı karşısında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Şimdi dertleri ne? 'Eyvah Barbaros Doğu Akdeniz'de. Bir taraftan sismik araştırmalar öbür taraftan sondaj çalışmaları. Eğer bir de Türkiye petrolü bulduysa, doğal gazı bulduysa vay halimize.' Dertleri bu. Çalış senin de olur. Biz şu anda çalışıyoruz. İki tane sismik araştırma gemimiz var. 3 tane sondaj gemimiz var ve bunlarla gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışacağız. Rabbim bunun neticesini de bizlere nasip edecek."

"Türkiye varsa biz varız, Türk Milleti güçlüyse biz de güçlüyüz"

Erdoğan, milletin gerektiğinde canı pahasına kendilerinin kara kaş, kara göz, hoş sohbet ve endamları için değil, bu ülkeye olan sevdalarından dolayı sahip çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"AK Parti Türkiye'yi savundukça, büyük ve güçlü Türkiye davasına omuz verdikçe milletimiz de AK Parti'ye destek olmayı inanıyorum ki sürdürecektir. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir. Türkiye varsa, ayaktaysa, güçlüyse, bilim ve fene doğru ilerliyorsa, AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Bırakın bu ülkenin başına bir şey gelmesini, ayağına taş değse bunun vebali hepimizin üzerinedir. Kardeşlerim, unutmayın Türkiye varsa biz varız, Türk Milleti güçlüyse biz de güçlüyüz. Türkiye hedeflerine yaklaşıyorsa işimizi doğru yapıyoruz demektir. Ülke ve millet düşmanlarının hedefindeysek doğru yönde yürüyoruz demektir. Milletin ve ümmetin dualarını alıyorsak, istikamet üzereyiz demektir. Mazlumların ve mağdurların umudu olmayı sürdürüyorsak hakka ve hakkaniyete uygun şekilde çalışıyoruz demektir. Hakkın ve halkın rızası dışında bir hesap asla gütmüyoruz. AK Parti olarak 19 yıldır hep bu şekilde çalıştık. Milletimizin gönlünde hep bu şekilde yer edindik. Girdiğimiz tüm mücadelelerden yine bu şekilde başarı ile çıktık. Yine bugün de yarın da ne yapacaksak, hangi mücadeleyi vereceksek yine milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle ülkeye ve millete hizmet yolundan asla dönmeyeceğiz."

"Türkiye'yi her alanda birinci lige taşıma imkanına kavuşacağız"

Erdoğan, öyle bir süreçten geçildiğini ve doğru adımlar atılırsa ülkenin önünde yepyeni bir dönemim kapılarının açılacağının altını çizerek, "Şehitlerimizle beraber yürüyoruz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, bizleri onlarla beraber sevgili habibinin Liva'ul Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşreylesin." dedi.

Sadece darbeler, krizler, antidemokratik müdahaleler nedeniyle kaybedilen yılları telafi etmekle kalmayacaklarını, Türkiye'yi her alanda birinci lige taşıma imkanına kavuşacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Yanlış adımlar atmamızın bedelini ise sadece partimiz değil, milletimizle beraber, umudunu bize bağlamış yüz milyonlarca dostumuz, kardeşimiz de ödeyecektir." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarihimizin en kritik döneminde sizlere karşımdaki bu kadroya, çok önemli görevler düşüyor. Her birinizin omuzlarında taşıdığı bu sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğinden ben şüphe duymuyorum. Size inanıyor ve güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu kutlu yolculukta her birinize Mevladan muvaffakiyetler diliyorum. Partimiz ve davamız için İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu sizler zaten biliyorsunuz. Hep birlikte çok daha fazla çalışarak, önce 2023 sonra 2024'te İstanbul halkının teveccühünü rekor oy oranlarıyla sandığa yansıtacağımıza inanıyorum. Aynı neticeyi Türkiye genelinde de elde edeceğiz. AK Parti ailesine yeni katılan tüm dava arkadaşlarıma 'aramıza hoş geldiniz' diyorum. İstanbul İl Başkanımıza ve ekibine gayretleri için gençlik ve kadın kollarına teşekkür ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla."

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile genel başkan yardımcıları ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Katılımcılar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturarak, programı takip etti. Bir grup, "Kasımpaşa çocuğu Tayyip Erdoğan" sloganı attı.

Erdoğan, platforma "Seninle her şeye varım" şarkısı eşliğinde çıktı ve partilileri selamladı. 100 bininci üye Kevser Sevinç ile tanışarak tebrik eden Erdoğan'a Kufi ile yazılan, İstanbul'un fethini müjdeleyen bir tablo hediye edildi, 106 bin 155 yeni üyenin formları sunuldu.

Programda son olarak en fazla üye yapan ve hedeflerine ulaşan teşkilat mensuplarına belge verildi.

(Bitti)