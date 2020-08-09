Erdoğan: "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik."

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:43

Kaynak: AA

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