Son Dakika Haberleri: Erdoğan, emine bulut'un babasıyla görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan, emine bulut'un babasıyla görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Erdoğan, emine bulut'un babasıyla görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, "Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızı F.B.V.'nin gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut'u telefonla aradı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Bulut'un araması üzerine acılı babayla görüşen Erdoğan, taziye dileklerini iletti.
Erdoğan görüşmede, "Allah sabrınızı artırsın, bizler şu anda bütün parti yönetimimle bu işi masaya yatırdık. Bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama tabi bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak durum yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum, Allah sabır versin. Üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.


Emine Bulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Emine Bulut'u unutmadı
Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi MSB: Fırat'ın doğusunda ilk ortak uçuş gerçekleştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 22:59:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, emine bulut'un babasıyla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]