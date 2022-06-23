Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı

23.06.2022 11:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böbrek rahatsızlığı yaşayan ve kaldırıldığı hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bugün 93 yaşında hayatını kaybetti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

SÖZCÜ KALIN DA PAYLAŞIM YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kalın şu ifadeleri kullandı; "Allah'tan geldik, yine O'na döneceğiz." Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Ustaosmanoğlu'nu vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. 16 yaşında icazet alan Ustaosmanoğlu, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti.1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

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