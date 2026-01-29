Erdoğan:  Özbekistan ile 5 Milyar Dolar Ticaret Hedefine Yakında Ulaşacağız

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısından, "Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün Özbekistan ekonomisinde Şevket kardeşimin liderliğinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk şirketleri, 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla halihazırda Özbekistan'da ilk üç yatırımcı arasında yer alıyor. İnşallah daha iyi seviyeleri göreceğiz. Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın, gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirilen imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını tamamladıklarını belirterek, Mirziyoyev ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu sene 1996 yılında imzaladığımız ebedi dostluk ve işbirliği anlaşmasının 30. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kardeş ülkemiz Özbekistan, Sayın Mirziyoyev'in dirayetli liderliği ve güçlü liderliğin yanında devlet geleneğiyle Orta Asya'nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncü rol oynuyor. Özbekistan'ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ediyor, bundan mutluluk duyuyor ve samimiyetle destekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirmekle kalmayıp sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

"Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık"

Biraz önce teatisi yapılan anlaşmalarla önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirledik. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları işbirliği içinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlarımızın eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu toplandı. Dışişleri, İçişleri, Savunma Bakanları ile İstihbarat Teşkilatları başkanlarından oluşan 4+4 mekanizmasının 1. toplantısına da Ankara'da ev sahipliği yaptık. Ticaret, savunma sanayii, eğitim, kültür gibi alanlarda geçtiğimiz yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün Özbekistan ekonomisinde Şevket kardeşimin liderliğinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk şirketleri, 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla halihazırda Özbekistan'da ilk üç yatırımcı arasında yer alıyor. İnşallah daha iyi seviyeleri göreceğiz. Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın, gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız.

"'Dilde, fikirde, işte birlik' hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Aziz kardeşim, değerli basın mensupları; Özbekistan'la aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın işbirliği içindeyiz. Geçen yıl kasım ayında Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesinde Şevket kardeşimin önemli katkıları oldu. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyük Özbek şairi merhum Abdülhamit Süleyman Çolpan'ın 'Ey bizi uyandıran üstadımız!' diyerek selamladığı İsmail Gaspıralı'nın işaret ettiği 'dilde, fikirde, işte birlik' hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz. Şevket kardeşimin huzurunda şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim: Özbekistan, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi, Sayın Cumhurbaşkanının şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Kardeşim Mirziyoyev'in, Özbekistan'daki Filistinliler için sosyal hizmet sağlanmasına matuf bir fon kurma kararını da takdirle karşılıyorum.

"Özbekistan, 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biri oldu"

Kıymetli basın mensupları, Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var: 'Dilimiz bir, tilimiz bir.' Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz ve dilimiz değil; aynı zamanda acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Bunu en son üç sene önce bizzat tecrübe ettik. Özbekistan, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biri oldu. Özbek kardeşlerimizin depremin haberini alır almaz milletimiz için nasıl seferber olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatının 2023 yılındaki olağanüstü zirvesinde, Özbekistan'ın teklifiyle 6 Şubat afet kurbanları anma ve dayanışma günü olarak ilan edilmişti. Ancak Özbekistan bununla da yetinmedi. TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3.093 konuttan müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi. Bu projede bir Özbek Mahallesi'nin yer alması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu yerleşim, ebedi kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur.

Birazdan bu konutların teslim törenini Sayın Mirziyoyev ile birlikte video konferans bağlantısıyla yapacağız. Depremzedelerimizin mutluluğunu bizzat paylaşmak üzere şu an burada bulunan ailelerimize yeni yuvalarının anahtarlarını Şevket kardeşimle birlikte teslim edeceğiz. Yeni konutlarımızın ailelerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Tabii sadece bununla yetinmiyoruz. Hatay'a bağlanmadan önce Özbekistan okulunun taş koyuş merasimini de yine çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Özbekistan'ın yurt dışında ilk kez inşa edilen bu okul için İstanbul'u tercih etmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir. Taş koyuş törenimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada eğitim görecek öğrencilerimize şimdiden başarılar temenni ediyorum. Ülkemizin en zor günlerinde sergiledikleri dayanışma için tüm Özbek kardeşlerimize, en başta Sayın Mirziyoyev'e tekrar teşekkür ediyorum."

Mirziyoyev: Türkiye, dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a davetleri için çok teşekkür ediyorum. Son yıllarda çok fazla çalışma yaptık birlikte ama hedeflerimiz daha da yüksek. Bugün ki toplantı da çok verimli geçti. İstanbul'da Özbekistan Okulu'nun açılması ve Hatay'da inşa edilen Özbek Mahallesinin konut teslimi ilişkilerimizde şüphesiz tarihi bir yer kazanacak. 'Kalpler bir olunca mesafeler kısalır' derler. Bizim dilimiz de kalbimiz de birdir. Birlikte netice almak üzere çalışıyoruz. Neticelerimiz çok yüksek, nazar değmesin diyorum. Ana dilimiz ve kutsal dinimizin müşterek olması dolayısıyla kardeş Türk halkından bizi hiçbir mesafe ayıramaz.

Bugünkü ziyaretimiz, ülkelerimiz arasında ebedi dostluk ve iş birliği anlaşmasının imzalanışının 30. yıl dönümü arifesinde gerçekleşiyor. Son yıllarda ortak çabalarımızla kapsamlı stratejik ortağımız haline gelen Türkiye'nin desteğini her zaman hissetmekteyiz, ilgiyle görmekteyiz, saygıyla karşılamaktayız.

Büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum: Modern Türkiye tüm alanlarda sadece Müslüman dünyasında değil, küresel ölçekte de giderek daha fazla etki kazanıyor, değerli başarılar elde ediyor. Türkiye Yüzyılı Stratejik Programı düzenli bir şekilde uygulanıyor. Resmi Ankara'nın sesi uluslararası arenada daha gür bir şekilde yankılanıyor. Ülkeniz, kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor. Bu elbette bizi sevindiriyor. Bu vesileyle başarılarınız dolayısıyla Özbek halkı adına, kendi adıma sizi tebrik ediyorum."

İki lider Hatay'da inşa edilen deprem konutlarında hak sahiplerine anahtarlarını da teslim etti. Özbekistan 308 konutun inşasını üstlenmişti. İstanbul'da yapılacak olan Özbekistan okulunun taş koyuş merasimini de çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı Ortak Bildirisi"ni ve "Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkilerinin İşbirliği Mekanizmaları Hakkında Karar"ı imzaladı.

Törende, Erdoğan ve Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında imza altına alınan diğer anlaşmalar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaşım Koridorlarının ve Mevcut Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2026-2027 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Planı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Nezdindeki Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı Arasında Niyet Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler/Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Ekonomi ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması."