Erdoğan, Shaquille O\'Neal ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ünlü basketbol efsanesi Shaquille O'Neal ile İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol toplarını imzaladıkları anlara dair fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA