Erdoğan Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın kabul ettiği heyette şu isimler bulunuyor:
"Yapımcılar, Birol Güven
, Kerem Çatay
, Mehmet Bozdağ
, Serdar Öğretici, Bahadır Özdener
, Elif Dağdeviren
, Şükrü Erol Avcı
, Şükrü Avşar
, Çağrı Özeren, Necati Akpınar
, Fatih
Aksoy, Timur Savcı
, Cemal Okan
, Muzaffer Yıldırım
; oyuncu yapımcılar, Şahan Gökbakar
, Yılmaz Erdoğan
, Mahsun Kırmızıgül
, oyuncular Bülent İnal
, Burak Özçivit
, Oktay Kaynarca
, Ata Demirer
, Tamer Karadağlı
, Şoray Uzun
, Demet Akbağ
, Raci Şaşmaz
ve yönetmen Onur Tan."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti
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