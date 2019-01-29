Son Dakika Haberleri: Erdoğan Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti

Erdoğan Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği heyette şu isimler bulunuyor:

"Yapımcılar, Birol Güven, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı, Şükrü Avşar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım; oyuncu yapımcılar, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, oyuncular Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz ve yönetmen Onur Tan."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

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