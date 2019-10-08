Son Dakika Haberleri: Erdoğan, sırbistan'da üçlü zirveye katıldı
Son Dakika Güncel Erdoğan, sırbistan'da üçlü zirveye katıldı

Erdoğan, sırbistan'da üçlü zirveye katıldı

10 dakika önce

Erdoğan, Sırbistan'da üçlü zirveye katıldıSırbistan (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.

Erdoğan, sırbistan'da üçlü zirveye katıldı, System.String[]

Erdoğan, Sırbistan'da üçlü zirveye katıldı

Sırbistan (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul eden Erdoğan, ayrıca programı kapsamında belediye başkanlarını da kabul etti. Erdoğan daha sonra Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.

Sırbistan Karadağ, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:16 Kaynak: DHA
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