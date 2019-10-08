Erdoğan, sırbistan'da üçlü zirveye katıldı
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Erdoğan, Sırbistan'da üçlü zirveye katıldıSırbistan (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:16 Kaynak: DHA
Erdoğan, Sırbistan'da üçlü zirveye katıldı
Sırbistan (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul eden Erdoğan, ayrıca programı kapsamında belediye başkanlarını da kabul etti. Erdoğan daha sonra Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
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