Erdoğan ve Lula'dan İkili Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan ve Lula'dan İkili Görüşme

21.01.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Lula Da Silva, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Brezilya, Güncel, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan ve Lula'dan İkili Görüşme - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Konut satışında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu oluyor Konut satışında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu oluyor
10 ton kokainin ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var 10 ton kokainin ele geçirildiği gemiye ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak
Gazeteci Lube Ayar’a hapis cezası Gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası

20:30
AB, ABD Ticaret Anlaşmasını Askıya Aldı
AB, ABD Ticaret Anlaşmasını Askıya Aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 21:06:50. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan ve Lula'dan İkili Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.