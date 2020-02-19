Ereğli Belediye Başkanı, MHP'ye katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ereğli Belediye Başkanı, MHP'ye katıldı - Son Dakika

Ereğli Belediye Başkanı, MHP'ye katıldı

29 dakika önce

KONYA'da 31 Mart Mahalli Genel Seçimleri'nde bağımsız olarak Ereğli Belediye Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Oprukçu, MHP'ye katıldı.

Ereğli Belediye Başkanı, MHP'ye katıldı, System.String[]

KONYA'da 31 Mart Mahalli Genel Seçimleri'nde bağımsız olarak Ereğli Belediye Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Oprukçu, MHP'ye katıldı. Oprukçu'ya parti rozetini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli makamında taktı.

Hüseyin Oprukçu, 31 Mart'ta yapılan Mahalli Genel Seçimleri'nde, Ereğli Belediye Başkanlığı için MHP'nin aday adayı iken, partisinin Cumhur İttifakı olarak seçimlere katılmasının ardından bağımsız olarak katılıp, belediye başkanı seçildi. Oprukçu, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret edip, partinin saflarına katıldı. MHP lideri Bahçeli'de Oprukçu'ya parti rozetini taktı. MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz da, sosyal medya hesabından Oprukçu'nun partilerine katıldığını duyurdu.


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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:40 Kaynak: DHA
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Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP'ye katıldı
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