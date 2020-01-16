Konya'nın Ereğli ilçesinde, eğitimcilere yönelik "21. Yüzyılda Eğitim Yöneticisi Olmak" konulu seminer gerçekleştirildi.

Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerin öncesinde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, "Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu değişim ve gelişime, gerek kurumlar olarak gerekse idareciler olarak en yüksek seviyede ayak uydurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu uyumu da eğitimle başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı Dr. Niyazi Kaya ise seminerde yaptığı konuşmada, çocukların güçlü yönlerine değer verilmesinin, zayıf yönlerinin ise üzerinde çalışılarak güçlendirilmesinin benlik algısı oluşturmaktaki önemine dikkati çekti.

Çocuklarda kariyer yönlendirmesi yaparken, öğrencilerin gerçek potansiyellerini keşfedip mutlu olacakları ve sevecekleri işlere yönlendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, bir ülkedeki eğitimin yönetici ve öğretmenlerin kalitesine bağlı olduğunu vurguladı.