Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 457 sentetik hap, 31.22 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçede Ramazan Bayramı tatili sürecinde operasyonlar düzenledi.

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek

Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?