Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü - Son Dakika

Eren-5 operasyonları kapsamında; Mardin İli Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST ÇOK SAYIDA TERÖR EYLEMİNİN FAİLİ

Kırmızı kategoride olan teröristin, Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.

Teröristin;

2015 yılında Mardin/Nusaybin ilçe merkezinde çukur barikat eylemlerine katıldığı,

Şırnak/ Silopi çukur barikat eylemleri döneminde cephe yönetimi olarak şehir merkezinde bulunduğu,

Şırnak/Silopi bölgesinde 2 milyon dolarlık bir soygunu milisler aracılığı ile yaptırdığı,

2008 yılında Şemdinli ilçesi sınırında döşediği EYP'nin patlaması sonucu askerlerin şehit edilmesi olayına katıldığı,

2016 Eylül ayı sonunda Şırnak- Van yol inşaatının yol yapım şantiyesinin emniyetini alan güvenlik güçlerine saldırı sonucu 6 jandarma personelinin şehit edildiği eylemlere katıldığı,

Daha önce Cemal kod adlı Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

Hasan Mahmudi

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİSTİN YER ALDIĞI EYLEMLER

Turuncu kategoride yer alan teröristin ise Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam olduğu tespit edildi.

Teröristin;

18 Eylül 2016 tarihinde Mardin/Midyat- Sivrice mahallesinde bulunan Vodafone operatörüne ait baz istasyonuna EYP'li saldırı,

15 Mart 2017 tarihinde Mardin/Mazıdağı-Üçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunu yaralanması,

16 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak İdil Sarı köyü Pisikayası Tepesi bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin yaralanması,

21 Ağustos 2016 tarihinde Mardin Midyat Taşlıburç mevkiinde meydana gelen yol kesme olayında 1 vatandaşın yaralanması,

09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İli İdil İlçesinde meydana gelen EYP'li saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olması ve 8 jandarma personelinin yaralanması,

03 Nisan 2020 tarihinde Mardin/Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi mevkiinde bulunan Dibek üs bölgesinde inşaat firması işçilerine yapılan saldırıda 1 müteahhitin şehit edilmesi, 1 işçinin ise yaralanması eylemlerine katıldığı belirlendi.