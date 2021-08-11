Eren Bülbül mezarı başında anıldı - Son Dakika

Eren Bülbül mezarı başında anıldı

Türkiye'nin "İyi ki varsın Eren" diyerek tanıdığı şehit Eren Bülbül, vefatının 4. yılında dualarla anıldı.

Türkiye'nin "İyi ki varsın Eren" diyerek tanıdığı şehit Eren Bülbül, vefatının 4. yılında dualarla anıldı. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik, vefatlarının dördüncü yılında dualarla anıldı. 15 Yaşındaki Eren Bülbül'ün Köprüyanı Mahallesi'nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi. - TRABZON

Son Dakika

15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi

Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında

Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!