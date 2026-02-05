Eren'in Acı Hikayesi: Baba Mesleği Taksicilik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eren'in Acı Hikayesi: Baba Mesleği Taksicilik

Eren\'in Acı Hikayesi: Baba Mesleği Taksicilik
05.02.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde ailesini kaybeden Kasım Eren, babasının taksisinde çalışarak onun mirasını yaşatıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 42 yaşındaki Kasım Eren, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği babasının taksisinde direksiyon sallıyor.

İlçedeki otobüs terminalinde bulunan bilet gişesinde çalışan Eren, Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun Devlet Hastanesi ek hizmet binasının yıkılması sonucu safra kesesi ameliyatı geçiren annesi ve onun yanında refakatçi kalan babasını kaybetti.

Afette Modernevler Mahallesi'ndeki evini de kaybeden üç çocuk babası Eren, bir süre ailesiyle babasına ait evde kaldı.

Eren, bir nebze olsun toparlanmasının ardından baba mesleği taksiciliği yapmaya karar verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Düğünyurdu Mahallesi'ne inşa edilen yeni konutuna yerleşen Eren, babasından yadigar takside onun mesleğini sürdürerek ailesinin geçimini sağlıyor.

"Taksicilik hiç aklımda yoktu"

Kasım Eren, AA muhabirine, ameliyat olan annesinin taburcu edlieceği gün depremin yaşandığını söyledi.

Depremin ardından hastaneye gittiğini anlatan Eren, "Hastanenin yıkıldığı aklımdan bile geçmiyordu. Depremden çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra 'Hastaneye gidip annemi, babamı bir göreyim.' dedim. Direkt koştum enkaza. Birkaç kişinin sesi geliyordu ama ben annemin ve babamın yattığı bölümden hiç ses almadım. Maalesef orada onları kaybettik." diye konuştu.

Eren, depremde kaybettiği anne ve babasının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Babasını ondan yadigar taksiyi çalıştırarak yaşatmaya çalıştığını anlatan Eren, şöyle devam etti:

"Bu mesleğe devam edeceğiz, emekli olana kadar çalışacağız. Babam bu meslekten evini geçindirdi, kardeşlerime baktı. Ben de şu an aileme bakıyorum. Taksicilik hiç aklımda yoktu. Annemle babamı kaybetmeseydim taksiye çıkmazdım. Benim için eğlence bu hayatta bitmiştir. Annem ve babamın yaşanmışlıklarını düşünerek çocuklarım için yaşıyorum.

Eren, baba mesleğini severek sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İskenderun, Ekonomi, Deprem, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren'in Acı Hikayesi: Baba Mesleği Taksicilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:19
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:19:49. #7.11#
SON DAKİKA: Eren'in Acı Hikayesi: Baba Mesleği Taksicilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.