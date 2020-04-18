Ergin Ataman'dan EuroLeague açıklaması!

Başantrenör Ergin Ataman, taraftarların sorularını şu şekilde yanıtladı:



"Seyfullah Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum..."



"Öncelikle Covid-19 sebebiyle vefat eden taraftarımız Seyfullah Yılmaz'ı rahmetle anıyorum. Bize çok destekleri olmuştu. Kendisini maçlarda görmek bizi çok mutlu ediyordu.



Sosyal izolasyon dönemleri zor günler. Sonuçta hiç beklemediğimiz, alışık olmadığımız bir hayat yaşıyoruz. İyi haberler ise Avrupa'dan gelmeye başladı. İki üç hafta sonra biraz daha rahat ve huzurlu olabileceğimizi düşünüyorum. Keşke salonda olsaydık ve bu coşkuyu tatsaydık ama bir süre daha bekleyeceğiz.



"Kulüp doktorumuz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum..."



Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki sağlık çalışanları da büyük özveriyle bizler için çalışıyor. Kendi ailelerini dahi göremiyorlar. Ayrıca çok büyük bir risk altındalar. Zaman zaman çok üzücü haberleri de izliyoruz. Bu sebeple Kahve Dünyası'nın 'Kahramanlarımıza' kampanyası kapsamında toplantımıza katılan 30 taraftarımız adına sağlık çalışanlarına Kahramanlarımıza kutularından göndereceğiz. Kahve Dünyası'na da bu toplantı için teşekkür ediyoruz.



Kulüp doktorumuz Uğur Diliçıkık ile de temas halindeyim. Kendi hastanesinde devamlı olarak nöbet tutuyor. Başta kulüp doktorumuz Uğur Diliçıkık olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum."



"Oyuncularımız kendilerini Anadolu Efes'te çok huzurlu hissediyorlar..."



Ergin Ataman, takımdaki uyum hakkında gelen soruyu ise şu şekilde cevapladı: "Transferleri yaparken sadece oyuncuların yeteneklerini değerlendirmiyoruz. Oyuncularımızın basketbol kapasitelerinin yanı sıra adaptasyon kapasitelerini de dikkate alıyoruz. Yeni bir takım kurduğumuz için bu husus bizim için çok önemliydi. Ne mutlu ki bu uyumumuz artarak devam ediyor. Birbirine saygı duyan oyunculara sahibiz. Tüm oyuncularımız Anadolu Efes'te maddi-manevi çok huzurlular. Bu da oyunculardan yüzde yüz performans almamızı sağlıyor. Bu sayede oyuncularımız kendilerini hep rahat hissediyor ve onlardan azami katkı alıyoruz. Yeterli süre veremediğimiz oyuncularımız bile takıma katkı sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durumda tüm Anadolu Efes Spor Kulübü ailesinin de katkısı var."



"8'li Final senaryosunun uygulanacağını düşünüyorum..."



Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines EuroLeague'in kalan maçları ile ilgili düşünceleri ise şu şekilde aktardı: "Benim hissiyatım, Avrupa'da gidişatın olumlu gitmesi sebebiyle EuroLeague'in Temmuz ayında oynanacağı yönünde. Tabii ki bu maçlar %99 seyircisiz oynanacak. Çünkü özellikle takımların sürekli seyahat halinde olması riskli. EuroLeague'in öngörüsü tüm takımları en risksiz bir şehre toplayıp orada kalan 6 normal sezon maçını oynatmak, ondan sonra da 8'li Final düzenlemek. Bana göre en olası senaryo bu. Şehrin açıklanmasının da Mayıs ayında yapılacağını düşünüyorum. İstanbul'u bu açıdan zor görüyorum. Tahminim Almanya'da bir şehirde oynanabileceği yönünde. Zaten Final Four için de hazırlıkları vardı. Özetle 8'li Final'in Final Four'un yapılacağı şehirde yapılacağı düşünüyorum. Bu sezonun oynanmaması ise çok büyük problem olur."



"Basketbol Süper Ligi'nin oynanmaması büyük kayıp olur..."



Ataman, ING Basketbol Süper Ligi'nin kalan dönemi için de şu açıklamayı yaptı: "Zaman zaman medyada Basketbol Süper Ligi'nin oynanmayacağı, bazı takımların oyuncularının sözleşmelerini feshettiği yönünde haberler alıyoruz. Basketbol şu an ülkemizde futbol kadar izlenen bir branş. Eğer futbol maçları oynanıp Basketbol Süper Ligi maçları oynanmazsa bu durum, Türk basketbolu için büyük kayıp olur."



"Oyuncularımızın hepsi sezonun geri kalan dönemi için çok kararlılar..."



Ergin Ataman, sezonun kalan dönemi için en kritik husus sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "Tabii ki en büyük etken psikoloji olacak. Oyuncularımızın motivasyonu çok kritik olacak. Bu yüzden oyuncularımızla sürekli konuşuyoruz. Hepsinin şu an çok kararlı olduğunu görüyoruz. Fiziksel olarak bakıldığında her şey eşit olacak. Biz şu anda EuroLeague'in lideriyiz, ligin en iyi basketbol oynayan takımıyız. Oyuncularımız tabii ki bu durumdan etkilendiler. Ancak çok kararlılar. Tüm oyuncularımızın motivasyonunu çok yüksek görüyoruz. Kendimizi mental olarak hazır tutuyoruz."



"Gençlere en önemli tavsiyem basketbolu severek oynamaları..."



Ataman, genç basketbolculara hangi tavsiyeleri vereceği konusunda ise şu yorumu yaptı: "En önemli tavsiyem, basketbolu severek oynamaları ve okullarıyla basketbolu aynı anda devam ettirmeleri. Antrenmanlara mümkün olduğu sürece katılmaları da önemli. Ancak önce okul sonra basketbol. İlla ki A Takım'da oynamalarına da gerek yok. Önemli olan çocuklarımızın bunu sonuna kadar zorlamaları."



"En çok Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından keyif aldım..."



Ataman, bu sezon unutamadığı maçları ise şu şekilde anlattı: "Bu sezonla ilgili iki maç söylemek istiyorum. Birisi kendi sahamızda oynadığımız Bayern Münih maçı ve Shane Larkin'in EuroLeague sayı rekorunu kırması. Bunu bizlerle ve taraftarlarımızla heyecan içinde yapıyor olması ve salındaki atmosfer müthişti. Maçı zaten kazanmıştık ama son dakikalardaki Larkin'in performansı ve buna taraftarın katılımı harikaydı. Son yıllarda basketboldaki en büyük görsel şovlardan biriydi. Bunun dışında Real Madrid'i deplasmanda yendiğimiz karşılaşma en keyif aldığım maçlardan bir tanesiydi."



"Taraftarın en etkili olduğu maçlar Zalgiris Kaunas ve Alba Berlin karşılaşmalarıydı..."



Ataman, son dönemde unutamadığı taraftar performanslarını ise şu şekilde özetledi: "Bu sezon evimizde oynadığımız Zalgiris Kaunas maçında taraftarımız çok etkiliydi. Zaten taraftarımız son iki sezonda takımımızı çok iyi yönde etkiledi. Özellikle iyi başlayamadığımız maçlarda taraftarımızın oyuncuların performansını yükselttiği pek çok maç oldu. Zalgiris Kaunas maçının yanı sıra Alba Berlin maçında da taraftarımızın galibiyette çok büyük katkısı oldu. Takımımız çok iyi performans gösteremese de taraftarımız sayesinde maçı kazanmıştık."



"Anadolu Efes en profesyonel kulüp..."



Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Ergin Ataman, transfer stratejileri ve takım yapısı ile ilgili şu bilgileri de taraftarlarla paylaştı: "Anadolu Efes Spor Kulübü transfer başta olmak üzere tüm alanlarda en profesyonel kulüp. Oyuncularla ilgili kararı ekip olarak alıyoruz. Oyuncularımızdan azami verim alabilmek için de onlara serbestlik tanıyoruz. Bu konuda oyuncularımı anlamaya çalışıyorum. Kendimi onların yerine koyabiliyorum. Oyuncularımızın sorunlarının çözülmesine de yardımcı olmaya çalışıyorum. Oyunculara bir arkadaşlarıymış gibi yaklaşıyorum."



"Yardımcı antrenörlerimizin ileride çok başarılı başantrenörler olacağını düşünüyorum..."



Ergin Ataman, Anadolu Efes Spor Kulübü'nde görev yapan yardımcı antrenörler ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Anadolu Efes Spor Kulübü'nde çok değerli isimlerle çalışıyoruz. Yakup Sekizkök ile uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Son derece çalışkan, basketbolu iyi takip eden, kendini geliştiren, proje üreten, oyuncuların bireysel gelişiminde çok katkısı olan bir yardımcı antrenör. Uzun yıllardır kulübümüzde görev yapan Tomislav Mijatovic ve Cenk Yıldırım da basketbol bilgileri çok üst düzeyde olan isimler. Üçünün de ileride başarılı başantrenörler olacağını düşünüyorum. Tabii ki diğer takımlarda da çok değerli isimler var. Başarılı takımların hepsinde çok başarılı yardımcı antrenörler olduğunu görebilirsiniz."



"Şu anki takımda oynasaydım Buğrahan Tuncer olurdum..."



Ergin Ataman, taraftarlardan gelen "bu takımda oynuyor olsaydınız hangi oyuncu olurdunuz" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "Pek çok kişi Shane Larkin diyeceğimi tahmin edecektir ama ben Buğrahan Tuncer olmak isterdim çünkü kendisi çok rahat bir oyuncu. Bu rahatlığını sahaya müthiş bir özgüvenle yansıtıyor. Kendisine zaman zaman çok kızsak da tarzı bu. Onu takımımıza getirirken de bunu görmüştük. Onun tarzının basketboldaki özgüvenine yansıdığını görüyorum."



Dijital Taraftar Buluşması'nda Buğrahan Tuncer sürprizi...



Ergin Ataman'ın bu yanıtının ardından Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Buğrahan Tuncer de Dijital Taraftar Buluşması yayınına dahil edildi ve taraftarlara bir sürpriz yapıldı.



Buğrahan Tuncer, bu dönemde tüm halkımıza sağlıklı günler dilediğini ve takım olarak basket oynamayı çok özlediklerini belirtti.



"Krunoslav Simon'un çok başarılı bir antrenör olacağını tahmin ediyorum..."



Ergin Ataman, şu an takımda yer alan oyuncular arasında kimin başarılı bir antrenör olabileceği sorusuna ise "Krunoslav Simon" yanıtını verdi. Ataman, Krunolav Simon'un bir oyuncu olarak oyuna bir antrenör gibi yaklaştığını ve bu sebeple ileride çok başarılı bir antrenör olabileceğini söyledi.



Sağlık çalışanlarına bir kez daha "Kahramanlarımıza" kutularından gönderilecek...



Ayrıca Ergin Ataman ile birlikte Anadolu Efes Spor Kulübü, bir kez daha dijital Taraftar Buluşması'na katılan tüm basketbolseverler adına sağlık çalışanlarına Kahve Dünyası'nın "Kahramanlarımıza" kutularından gönderecek. Kahve Dünyası'nın Covid – 19 salgınına karşı büyük özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek üzere oluşturduğu "Kahramanlarımıza" kutuları, Kahve Dünyası internet sitesinden sağlık çalışanlarına gönderilebiliyor.



Anadolu Efes Spor Kulübü, sosyal izolasyon döneminde dijital etkinlikler gerçekleştirmeye önümüzdeki günlerde de devam edecek.