Eriğin kilosu 30 lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eriğin kilosu 30 lira - Son Dakika Ekonomi

Eriğin kilosu 30 lira

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, örtü altı eriğin kilosu 30 liradan alıcı buluyor.

Eriğin kilosu 30 lira, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde, örtü altı eriğin kilosu 30 liradan alıcı buluyor.


Mut Kaymakamı Muammer Köken, erik yetiştirilen bahçeleri ziyaret etti. Örtü altı üretiminin ilçede daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Kaymakam Köken, "Mikro klima özelliği olan ilçemizde çeşitli turfanda meyve ve sebzeler yetişiyor. Bölgenin en erken zeytin ve kayısı hasadı ilçemizde yapılıyor. Bölgenin en erken can eriği ilçemizde yetişiyor. Biz bu üretimin daha da artarak sürdürülmesini istiyoruz" dedi.


Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ise, ilçede 14 bin dekar alanda can eriği üretimi yapıldığını belirterek, "Genellikle Göksu Nehri çevresindeki Kıravga, Yapıntı, Suçatı, Kırkkavak, Irmaklı, Aşağı Köselerli, Yukarı Köselerli ve Kurtsuyu gibi mahallelerimizde üretim yapılmaktadır. Can eriği hasadı normalde açık alanda Nisan 15 ve Mayıs 15 arası hasat yapılmaktadır. Bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor" dedi.


İlçede örtü altı can eriği yetiştiriciliğine başladıklarını söyleyen üretici Hacı Kerim Yapıcı ve Süleyman Türk, "Bu yıl 2 dönümlük bir serada çalışmalara başladık. 27 Şubat'ta ilk hasadımızı yaptık. 60'ar gramlık kaselere konularak 70 liradan satışa sunduk. Şu anda kilosunu 30 liradan Ankara ve İzmir'e gönderiyoruz. Bugün üçüncü hasadını yaptık" dediler. - MERSİN

Muammer Köken, Mersin, Mut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:29 Kaynak: İHA

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