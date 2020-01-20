Erman Ilıcak Fen Lisesi, 2020-2021 eğitiminde açılacak - Son Dakika

Malatya'da yapımı devam eden Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirileceği bildirildi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 17 Mart 2019 tarihinde temel atma törenine katıldığı ve eğitim kalitesiyle Türkiye'nin sayılı okulları arasına girmesi planlanan Erman Ilıcak Fen Lisesi kampüsünde incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yetkililer, Erman Ilıcak Fen Lisesi kampüs alanı içerisinde bulunan öğrenci yurdu, derslikler, konferans salonu, kapalı spor salonu, laboratuvar ve atölyelerin olduğu ve yapımı devam eden binaları gezerek, çalışmaları yerinde inceledi.



Malatya'nın merkez ilçe Yeşilyurt Yakınca Mahallesinde inşaatı süren, 260 öğrenci kapasiteli, konferans salonu, kafeterya, kütüphane, mescit, revir, 96 öğrenci kapasiteli yurt binası ve idari birimlerden oluşacak olan ve 2020-2021 eğitim öğretime açılması planlanan 16 derslikli Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin inşaatının planlandığı şekliyle devam ettiği kaydedildi. - MALATYA