Son Dakika Haberleri: Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti
Son Dakika Güncel Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti - Son Dakika

Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti

7 saat önce

ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini protesto etmek için PKK yandaşlarıyla iş birliğine gitti.

Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti, System.String[]

ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini protesto etmek için PKK yandaşlarıyla iş birliğine gitti.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) Twitter hesabından yapılan paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Erdoğan'ın ziyaretinin, Ermeni Gençlik Federasyonu ve terör örgütü PKK'ya destek verdiği bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi bazı gruplar tarafından protesto edileceği bildirildi.

İki lider arasındaki görüşme öncesi Beyaz Saray'ın önünde bugün yapılması planlanan gösteriye Türkiye karşıtları davet edilirken sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlarla ilgili çarpıtılmış bilgiler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gitmişti.

Erdoğan ile Trump arasında bugün yapılacak görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığının ve ABD'nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi konularının öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı
Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:45:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]