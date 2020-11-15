Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi

15.11.2020 01:11

Azerbaycan karşısında teslim olma anlaşmasını imzalayan ve sonrasında ülkesinde protesto edilen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a karşı yapılmaya çalışılan suikast ve darbe girişimi engellendi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı suikast girişiminin ve bir grup eski yetkili tarafından darbe girişiminin engellendiği açıklandı.

Ulusal Güvenlik Servisi'nden "Şüpheliler başbakanı öldürerek iktidarı yasadışı bir şekilde gasp etmeyi planlıyorlardı" açıklaması yapıldı.

BİR KİŞİNİN EVİNDE KARABAĞ'DAN GETİRİLEN SİLAHLAR ÇIKTI

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Syuniks bölgesinde iktidar karşıtı görüşlere sahip bir kişinin evinde yapılan aramada Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinden getirilen çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Bu kişinin Ermenistan ve sözde Dağlık Karabağ'daki bazı politikacılarla söz konusu silahları kullanmak suretiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı öldürme, ardından iktidarı gasbetme konusunda anlaştığı öne sürülen açıklamada, "Hazırlanan bu ciddi suçlar Ulusal Güvenlik Servisi tarafından ortaya çıkarıldı ve önlendi" ifadeleri kullanıldı.

ESKİ İSTİHBARAT BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili doğrudan bağlantısı olduğu iddiasıyla bazı muhalif partilerin yöneticileri ve mensupları ile bir gönüllü birlik komutanının gözaltına alındığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun başarıları sonrası Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Moskova'da kurulan masada yenilgiyi kabul etti. Rusya lideri Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında imzalanan anlaşmasıyla iki taraf pozisyonlarını koruyacak. Temaslı bölgelere Rus barış gücü yerleşecek. Erivan Kelbecer'i 15 Kasım, Ağdam'ı 20 Kasım ve Laçın'ı ise 1 Aralık'a kadar teslim edecek. Aliyev'in "Bu bir zafer" açılması sonrası Azerbaycanlılar kutlama yaptı. Paşinyan'ın "Başka şansım yoktu" sözlerine öfkelenen Ermeniler ise hükümet binalarını bastı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi

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Son Dakika Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi - Son Dakika Dünya


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