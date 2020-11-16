Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı

16.11.2020 23:25
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı, System.String[]

Azerbaycan'la girdikleri savaştan mağlup ayrılan Ermenistan karıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı kılıcını çekti. Ulusa seslenen Sarkisyan, "Herkesle konuştum. Hepimiz Paşinyan'ın istifa vermesi ve erken seçim yapılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'a karşı başlattığı savaştan yenik ayrılan Ermenistan'da hem sokaklar hem de meclis karıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı.

"ERKEN SEÇİM KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, "Herkesle konuştum. Hepimiz Paşinyan'ın istifa vermesi ve erken seçim yapılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN SORUMLULUĞU KABUL ETTİ

Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim" diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sonrası, Rusya'nın da katılımıyla iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, Ermenistan'ın Kelbecer, Laçın ve Ağdam'dan kayıtsız şartsız çekilmesi, Azerbaycan'ın kurtardığı bölgelerde kalması, Türk ve Rus barış gücünün ise bölgeye konuşlanması kararlaştırılmıştı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı

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Son Dakika Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya


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