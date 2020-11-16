Azerbaycan'a karşı başlattığı savaştan yenik ayrılan Ermenistan'da hem sokaklar hem de meclis karıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı.

"ERKEN SEÇİM KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, "Herkesle konuştum. Hepimiz Paşinyan'ın istifa vermesi ve erken seçim yapılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN SORUMLULUĞU KABUL ETTİ

Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim" diye konuşmuştu.