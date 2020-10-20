Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler - Son Dakika

Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler

20.10.2020 23:04

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, yine PKK taktiğine başvurdu. Ermenistan, kendi sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladı. Terör örgütü PKK da kendini korumak için Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmişti.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, şu ana kadar 103 yerleşim birimi Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldı. Operasyon kapsamında ağır kayıplar veren ve Türk SİHA'ları karşısında direnemeyen Ermenistan ordusu ise, bölücü terör örgütü PKK'nın taktiklerini kullanmaya devam ediyor.

SINIRA RUS BAYRAKLARI DİKTİLER

Ermenistan ordusu, son olarak kendi sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladı. Cephede PKK'lı teröristleri kullandığı bilinen Ermenistan, bu taktikle sınırlarını herhangi bir saldırıya karşı korumaya çalışıyor.

Öte yandan terör örgütü PKK, kendini korumak için Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmişti.

Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler
Terör örgütü PKK'nın Afrin'in Türkiye sınırına yakın noktaya diktiği Rus bayrağı

MEVZİLERE CANSIZ MANKENLER YERLEŞTİRDİLER

Ermenistan ordusu, geçtiğimiz günlerde de silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirmişti.

Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladılar

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir

Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir

Ermenistan, Azerbaycan, Rus, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler - Son Dakika

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