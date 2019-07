Ermenistan eski milletvekilinden Umut Ali'ye ziyaret

ERMENİSTAN eski Milletvekili Aragats Akhoyan, sınırı geçtiği için 24 Temmuz- 25 Eylül 2018 tarihleri arasında ülkesinde 64 gün tutuklu kalan Karslı Umut Ali Özmen 'i (16) ziyaret etti. Umut Ali'ye Ermenistan bebekleri hediye eden Akhoyan, "Umut Ali ve Babası Mustafa Özmen artık benim arkadaş listemde yer aldılar" dedi.Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için gittiği yaylada sınırdaki Şiş Tepesi'ni geçerek Ermenistan tarafına geçti. Ermenistan askerleri tarafından gözaltına alınan Umut Ali, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.Umut Ali Özmen'in sınır ihlali nedeniyle Ermenistan'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak, gencin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan'ın bu talebine olumlu yanıt verdi. Yapılan görüşmeler sonunda 64 gün cezaevinde kalan Umut Ali, 25 Eylül günü babası Mustafa Özmen'e teslim edildi. Erivan 'dan Gürcistan 'a geçiş yapan Umut Ali ve babası Mustafa Özmen, 27 Eylül 'de Ardahan 'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye 'ye geçerek Akyaka'nın Küçükdurduran köyüne döndü.ERMENİSTAN ESKİ MİLLETVEKİLİ UMUT ALİ'Yİ ZİYARET ETTİ Van , Diyarbakur, Muş ve Tunceli 'de düzenlenecek bir dizi etkinliğe katılmak üzere Kars'a gelen Ermenistan eski Milletvekili Aragats Akhoyan, Umut Ali Özmen'le buluştu. Kars il merkezinde bir otelde gerçekleşen buluşmaya Akhoyan ve Umut Ali ile beraber baba Mustafa Özmen de katıldı. Ailesi Muş ve Van kökenli olan Aragats Akhoyan, Umut Ali'ye Ağrı Dağı 'nın figürünün bulunduğu tişört ve Ermenistan folklor bebekleri hediye etti. Baba Özmen'in, "Umut Ali'nin düğününde sizi toy babası yapmayı düşünüyoruz" demesi üzerine Akhoyan, bu teklifi seve seve kabul edeceğini söyledi. Umut Ali'yi arkadaşı gibi sevdiğini belirten Akhoyan, "Ben her yıl buraya geliyorum. Buraları benim ülkem görüyorum çünkü benim dedelerim de burada doğmuşlar. Her yıl geldiğim bu bölgede bugün de Umut Ali'yi ziyaret etmek istedim. Umut Ali'yi görmekten çok mutlu oldum. Umut Ali'nin amcasına ve babasına da teşekkür ediyorum. Umut Ali ve Babası Mustafa Özmen artık benim arkadaş listemde yer aldılar" dedi.Bu tür gezi ve ziyaretlerin Türkiye ve Ermenistan için güzel gelişmelere sebep olmasını arzuladıklarını kaydeden Akhoyan, "Sınırların açılmasını arzuluyoruz. Ben umuyorum ki bir gün sınırlar açılacak. Çünkü bu, sadece Ermenistan için değil Türkiye için de iyi olacaktır. Umuyorum ki bu duvarlar kalkacaktır. Benim dedelerimin bir kısmı Muş'ta bir kısmı da Van'da doğdular. Bu bölgede çok arkadaşlarım var. Çeşitli partilerde de arkadaşlarım var. Ben bu ziyaretlerimde asla ve asla Türkiye'nin iç siyasi sorunlarına karışmıyorum. Benim için önemli olan önce insanlık" diye konuştu.Mustafa Özmen de Akhoyan'a ziyareti için teşekkür ederek, "Kendisi de her zaman bizim dost listemizde kalacaktır. Umut Ali'yle birlikte eski Milletvekili Aragats Akhoyan'ı her zaman gönlümüzde saklayacağız. Umut Ali'nin düğününde de kendisini toy babası yapacağız" dedi.Umut Ali Özmen de Akhoyan'a, "Her zaman başımızın üstünde yeriniz var" diyerek teşekkür etti. Ermenistan eski Milletvekili Aragats Akhoyan daha sonra HDP'li Kars Belediyesi 'ni ziyaret etti.

