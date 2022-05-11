Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce protestocu gösteri düzenledi - Son Dakika
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce protestocu gösteri düzenledi

11.05.2022 23:34
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce protestocu gösteri düzenledi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce hükümet karşıtı protestocu, belediye başkanlığı binasının önünde toplandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce hükümet karşıtı protestocu, belediye başkanlığı binasının önünde toplandı.

Polis, belediye başkanlığı binasına girmeye çalışan göstericilere engel oldu. Birkaç saat süren gerginliğin ardından protestocular dağıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

Polis, 2 ve 3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Belediye Başkanlığı, Ermenistan, Hükümet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce protestocu gösteri düzenledi - Son Dakika


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