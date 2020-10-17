Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu belirlendi - Son Dakika

Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu belirlendi

17.10.2020 02:27
Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Hacıyev, Scud füzeleriyle sivillere yönelik saldırının Erivan yönetiminin ahlaksız ve şizofrenik zihniyetini gösterdiğini kaydetti.

Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret olduğunu belirten Hacıyev, saldırının kasıtlı olduğuna dikkati çekti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri 'Elbrus' balistik füzeleriyle vurduğu belirlendi - Son Dakika

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