Son dakika haberleri: Erol Bulut: Fenerbahçe her zaman Azerbaycan halkının yanında - Son Dakika

Son dakika haberleri: Erol Bulut: Fenerbahçe her zaman Azerbaycan halkının yanında

09.10.2020 21:38
Son dakika haberleri: Erol Bulut: Fenerbahçe her zaman Azerbaycan halkının yanında, System.String[]

Son dakika habere göre "Sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız""Azerbaycan futbolu son yıllarda çıkış yaptı""Rodrigues'in transfer tekliflerini en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum"MUSTAFA AKIN / İSTANBUL, - Erol Bulut, "Taraftarlarımızın içi rahat olsun futbolcularımız en iyi...

"Sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız"

"Azerbaycan futbolu son yıllarda çıkış yaptı"

"Rodrigues'in transfer tekliflerini en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum"

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL, - Erol Bulut, "Taraftarlarımızın içi rahat olsun futbolcularımız en iyi şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu sene hedefimiz ligde şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız" dedi.Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerlemesini sürdürdürürken Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan'a destek verdi. Azerbaycan'ın CBC Sports kanalına telefon bağlantısı gerçekleştiren Erol Bulut, "Acınızı biz de buradan yaşıyoruz. Nasıl bayraklarımızda Ay-Yıldız yan yana olduğu gibi biz Türk milleti olarak her zaman yanınızdayız. Türk takıım Fenerbahçe her zaman Azerbaycan halkının yanında" ifadelerini kullandı."SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUK KUPASINI HEP BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ"Erol Bulut, 2020-21 sezonuna güzel bir giriş yaptıklarını ifade ederek, 18 oyuncuyu takıma dahil ettiklerini hatırlıttı. Son yıllırda iyi gitmeyen sezonlar olduğunu ve bu sezona galibiyetle başladıklarını dile getiren Erol Bulut, "Bazı insanların kafasında '18 transfer yaplıda takımın bir anda çok iyi gitmesi gerekiyor' var. Tabii biz de her maçı kazanmak isteriz ama biraz zaman gerekiyor çünkü transfer döneminde 4 haftalık bir periyodumuz vardı. Yapılan transferler hep ara ile bize katıldı. O da antrenman programını yeniden sil baştan yapmamızı gerektirdi. Ama bu milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğimizi düşünüyorum. Azerbaycan'dan da çok mesajlar geliyor büyük bir Fenerbahçe taraftarı var orada. Bizi destekliyorlar, onların içi rahat olsun, futbolcularımız en iyi şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu sene hedefimiz ligde şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız" diye konuştu. "AZERBAYCAN FUTBOLU SON YILLARDA ÇIKIŞ YAPTI"Azerbaycan futbolunu takip edip etmediği sorulan Erol Bulut, "Azerbaycan futbolunu tabii ki de takip ediyoruz. Nasıl bir Avrupa futbolunu dünya futbolunu takip ettiğimiz gibi. Çünkü son yıllara baktığımızda Azerbaycan futbolunun çıkış yaptığını düşünüyorum. Bakü takımları Avrupa'da boy gösteren takımlar. Zaman zaman oradaki futbolcularda tespit ediliyor, izliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde Azerbaycanlı futbolcuları da Türkiye'de gorebiliriz" şeklinde konuştu."RODRİGUES'İN TRANSFER TEKLİFLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Erol Bulut, Garry Rodrigues'in durumunun sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Rodrigues Fenerbahçe'nin futbolcusu, şu an hala 1 yıllık sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı kasık bölgesinde ve değerlendiremedik kendisini. Önümüzdeki süreçte O'da da en iyi şekilde uyum sağlacaktır. Tabii ki transferi söz konusu şu anda gelen 1-2 tane teklif var. O'nun da bu transfer tekliflerini en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Burada önemli olan Fenerbahçe. Fenerbahçe Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir" dedi.

Fenerbahçe, Erol Bulut, Azerbaycan, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Erol Bulut: Fenerbahçe her zaman Azerbaycan halkının yanında - Son Dakika Spor

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