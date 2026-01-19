Erol Evgin Atlas'ın ardından konuştu: İçime sindiremiyorum - Son Dakika
Yaşam

Erol Evgin Atlas'ın ardından konuştu: İçime sindiremiyorum

19.01.2026 17:40
Ünlü sanatçı Erol Evgin, İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından sessizliğini bozdu. Artan şiddet olaylarına tepki gösteren Evgin, yaşananları içine sindiremediğini belirterek, toplumun tamamını ilgilendiren bu karanlık tablo karşısında adalet çağrısında bulundu.

Ünlü sanatçı Erol Evgin, İstanbul Güngören'de "yan baktın" tartışması sonucu 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ardından yaptığı açıklamada, yaşananların toplumun tamamının güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Evgin, art arda yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalamadığını belirterek, "Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

"SESSİZ KALMAYI İÇİME SİNDİREMİYORUM"

Erol Evgin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sessiz kalmayı içime sindiremiyorum; ama bir şey söylemek istediğimde de sözün bittiği yerdeyiz! Hakan Çakır, Alperen Ömer Toprak, Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan… Gencecik, pırıl pırıl çocuklar; artık yoklar."

"YAŞANANLAR HEPİMİZİN GÜVENLİĞİNE YAPILMIŞ BİR TEHDİTTİR"

Sanatçı, sokaklardaki şiddetin geldiği noktaya dikkat çekerek, olayların bireysel değil toplumsal bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı. Evgin, açıklamasının devamında sokak güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.

"TÜM KATLEDİLENLER İÇİN ADALET DİLİYORUM"

Evgin açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tüm acılı ailelere sabır diliyorum. Yaşananlar hepimizin güvenliğine yapılmış bir tehdittir. Sokakların güvenliği artırılmalıdır. Katledilen tüm çocuklar, tüm kadınlar, tüm insanlar için adalet diliyorum."

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 5634halis 5634halis:
    NE OLUCAK BU GENÇLİĞİN HALİ ACİL ÖNLEM ALINMASI LAZIM ÖNCELİKLE DİZİLERE EL ATMAK LAZIM 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:18
