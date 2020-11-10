ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleştirildi

10.11.2020 10:48
ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleştirildi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.

Rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç, Genel Sekreter Murat Yenisu, dekanlar, merkez müdürleri, genel sekreter yardımcıları ile akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu'nun, Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. - KAYSERİ

ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleştirildi
ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleştirildi
ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleştirildi

Mustafa Kemal Atatürk, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika


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