Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.
Rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç, Genel Sekreter Murat Yenisu, dekanlar, merkez müdürleri, genel sekreter yardımcıları ile akademik ve idari personel katıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu'nun, Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika