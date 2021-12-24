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ERÜ'nün Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi başarısı - Son Dakika

ERÜ'nün Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi başarısı

24.12.2021 11:50
ERÜ'nün Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi başarısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), TÜBİTAK tarafından açıklanan 2021 yılı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde 12. sırada yer aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), TÜBİTAK tarafından açıklanan 2021 yılı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde 12. sırada yer aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, endeks, öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversitenin dikkate alındığı sıralamada üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere dört kategoride ve 23 göstergeye göre değerlendirilip toplam puana göre sıralandı.

Türkiye'deki 36 devlet ve 14 vakıf üniversitesi olmak üzere sıralamadaki ilk 50 üniversitenin yer aldığı listede ERÜ, tüm üniversiteler arasında 12'nci, devlet üniversiteleri arasında ise 8'nci sırada yer buldu.

ERÜ ayrıca "Ekonomik Katkı ve Ticarileşme" kategorisinde ise tüm üniversiteler arasında 8, devlet üniversiteleri arasında 6. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ'nün her gün yeni bir başarıya imza attığını belirtti.

Aralıksız devam eden çalışmalarının meyvelerini topladıklarını ifade eden Çalış, başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.

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Öğretim Üyesi, Üniversite, Erciyes, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ERÜ'nün Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi başarısı - Son Dakika
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