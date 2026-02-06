Erzincan'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.