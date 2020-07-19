Erzincan'da 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin tanıtım lansmanı yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan, 500 Başlık Düve üretim merkezinin tanıtım lansmanı yapıldı.

Yurt dışından getirilecek olan Simental ve Mondofon cinsi düveler üretim merkezinde çoğaltılarak uygun koşullarda çiftçilere dağıtılacak. Erzincan'da düve üretimini destekleyerek hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan üretiminin artırılması amacıyla başlanılan 500 Başlık Düve Üretim Merkezi'nin inşaatında sona gelindi. Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan TSO Başkanlığı tarafından yapılan, 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin tanıtım lansmanı düvelerin yetiştirileceği ahırda gerçekleşti. Yapılan toplantıya Erzincan Valisi Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğu, Erzincan Sığır Yetiştiricileri Birlliği Başkanı Faruk Günay ve meclis üyeleri katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Faruk Günay ve Ahmet Tanoğlu tesis hakkında bilgiler verdiler. Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, "2017 yılında inşaatına başlamış olduğumuz işlememiz yüzde 50 Ticaret ve Sanayi odası ve Damızlık Sığır yetiştiricileri birliği olarak yüzde 50 ortaklık ile kuruldu. Çiftçilerimiz ile yapılan anlaşma gereği süt karşılığı yurt dışından özellikle ilk etapta Almanya ve Avusturya'dan kurban bayramı sonrası getireceğimiz 500 adet dişi hayvanların yavrularının alınarak yetiştirilmesi ve tekrar çiftçilerimize dağıtımlarını yapacağız. Burada amacımız Hayvan ithalatını azaltmak. İnşallah bunu yapacağımız program çerçevesinde gerçekleştireceğiz." dedi.

Kasım ayı içerisinde faaliyete geçireceklerini ve süt alım oranının artırılacağını da söyleyen Günay, "Erzincan tarım ve hayvancılık şehri. Ahırın toplan kapalı alanı 5 Bin 200 metrekare. Yapacağımız çalışmalar ile Erzincan'a istihdam sağlamış olacağız" diye konuştu.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmadan önce projenin başladığını ifade ederek, "Biz göreve geldikten sonra ahırın geliştirilmesi ve işlemin hızlandırılması için ilave kararlar aldık. Son 2 yıl içerisinde çalışmaları tamamladık. Erzincan'ımıza Hayırlı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise, "Bugün burada Erzincan'a kazandırılmış yeni bir düve merkezinin açılışında toplanmış bulunmaktayız. İlimize yapılan bu yatırımdan dolayı ticaret odamıza ve damızlık birliğimize teşekkür ediyorum. Erzincan tarım ve hayvancılık üzerine kurulu bir şehir. Bugün burada bunun alt yapısını tamamlamış bulunuyoruz. Allah nasip ederse eylül itibariyle düvelerimiz göreceğiz. Önceleri Erzincan'ımıza daha sonrada Doğu Anadolu'ya bu yayılmış olacak. Burada ki istihdamı oluşturmak, tarım ve hayvancılığı desteklemenin yolu bu tür yatırımlardan geçiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'da, "Pandemi nedeniyle tarım ve hayvancılık görüyoruz ki daha çok önem kazandı. Bir gün önce Erzincan Çayırlı ilçesinde meydana gelen sel felaket bölgesini ziyaret ettim. Bu bölgede de gördük ki çiftçilerimiz tarım ve hayvancılığa yöneldiklerini ifade ettiler. Son zamanlarda biraz sel felaketleri yaşandı ama sevincimiz can kaybının olmaması oldu. Bu bölgede hasadın iyi olması yüzlerimizi güldürüyor. Pandeminin dünya genelinde vermiş olduğu sıkıntılar var. Bu dönemi üretime dayalı bir ekonomiye hazır ülkeler kazanacak. Dolayısıyla burada bu yatırımı yapan hayvancılık ve tarıma destek sağlayan ve emeği olanlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Erzincan ticaret odamız ve damızlık birliğimizin yapmış olduğu bu yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum. Buranın alan toplam da 63 dekar. 6 Milyon TL'lik harcama yapıldı. Gelecek hayvanlar ile birlikte 13 Milyonluk harcama yapılmış olacak. Erzincan'a hayırlı olsun. Yıl 2016 başbakanımızın dönemi. Başbakanlıkta bu hayvanların ithal edilmesi, Türkiye'de bulunamaması, ithal edildikten sonra uyum sağlayamadıkları için zaman, zaman fire vermesi dolayısıyla damızlık birliklerine düve yetiştirmeleri noktasın da nasıl destek olabiliriz diye program yaptık. Bu konuda az da olsa benimde emeğim var. Bu toplantıda Bakanlar Kurulu kararı aldık. Türkiye'de düve yetiştirilmesi için daha kaliteli hayvancılığa geçilmesi için bakanlar kurulu kararı alındı. Tarım ve hayvancılığa uygun şehirler bu yetiştiricilik için çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 29 ilde yapılan bu çalışmalarda Erzincan çok başarılı. Burayı görünce mutluluğumuz katlandı. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çok büyük emekleri var. Fakat Erzincan'ımıza Binali bey sayesinde bir özel şahıs bir de damızlık birliğimiz olmak üzere 2 adet yetki verildi, yani başka iller bir bize iki yetki verildi. Başarılı olup olamayacaklarının konuşulduğu o zamanların geride kaldığını ve ticaret odamız ve damızlık birliğimiz bu konu da oldukça başarılı oldular. Erzincan ilimizde bir swot analizi yaptık. Analizde Erzincan tarım, hayvancılık, tarım ve hayvancılığa dayalı ek üretim, imalat sektörü ve turizm ile kalkınacak. Bizlerde burada yolumuza devam ediyoruz. Tarımın geliştirilmesi asına organize sanayi bölgemizde kurduğumuz sera fabrikamız da 10 personel çalışıyor. Erzincan buna inandı ve sera yapımına devam ediyorlar. Aynı zaman da başka illere de sera yapımımız oluyor. Demek ki Erzincan isteyince başarıyor. Erzincan'da da hayvancılığın gelişmesinin birinci kısmı bu, yani düve olacak düve yetişecek çoğalacak. Erzincan'da tarım ve hayvancılık gelişecek. Erzincan'da 210 bin hektar dönüm alan var. 430 bin hektar mera alanı var. Aynı zamanda 113 bin büyükbaş, 463 bin de küçükbaş hayvan var. Tarım sera ile gelişiyor. Hayvancılığa düve desteği var, bir de küçükbaş hayvanlar var. Erzincan ilimizde milletvekilleri olarak tarım ve hayvancılıkta köylü ve çiftçilerimize nasıl destek sağlayabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Organize sanayi bölgemizde de çok yönlü çalışmalar var. Daha da geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. Pandemi sonrası da inşallah turizmin geliştirilmesi için de çalışmalarımız olacak. Pandemi de Sağlık Bakanımızın Erzincan ili ilgili olumlu konuşmaları bizleri mutlu ediyor. Tüm vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarından dolayı bende teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminde şehir hastanelerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Dünyanın örnek aldığı bir ülke olduk. Erzincan ilimizde de ek bina pandemi döneminde açıldığı için hastane hizmetlerimiz en üst seviyede oldu. Erzincan pandemi dönemini büyük sıkıntılara girmeden atlatmış olacak. 24 Temmuz da Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılınacak. Ayasofya'yı açıyoruz. Bu da zincirleri kırıyoruz demektir. Tüm dünyada ki Müslümanların beklediği açılışız 24 Temmuz da inşallah. halkımız istediği için açılıyor Ayasofya." şeklinde konuştu.

"Erzincan tarım ve hayvancılık şehri"

Erzincan Valisi Mehmet Makas ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Burada yapılan konuşmalar sonrasında neler yapabiliriz bunu Erzincan Valisi olarak biliyorum. İnşallah bizlerde belirlenen hedefler doğrultusunda koşacağız. Erzincan tarım ve hayvancılık şehri. Bizlerde bu noktada tarım ve hayvancılığı geliştirmek, ülkemiz ekonomisine katkı koymak, Üreticimiz de daha müreffeh bir düzeye taşımak adına elimizden geleni ardımıza komadan çalışacağız. Bu proje devletinde yüzde elli hibe vererek bittiği bir proje, Öncelikli olarak Erzincan'ımıza diğer illere bir proje verilirken bize iki proje verilmiş şekli ile yürümüş bir proje. İlimizin bir diğer matematiksel değeri turizm ve doğa sporları. Bu konuda yapılan yatırımlar da hızla ilerliyor. İnşallah hedefe birlikte koşacağız. Burada işin asıl sahibi emektarları olan Ticaret odamız ve Damızlık birliğimize teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde il olarak oldukça başarılıyız, ama bir ölçek var oda tedbiri elden bırakmamak. Ordu caddesinde böyle kafeteryalarda çok sık mesafelerde oturamayacağız bunu özellikle belirtmek istiyorum. Burada Sağlık Bakanımızın bakış açısı ve bizlere vermiş olduğu destek, insanımızın bilinçli hareket etmesi de bizler için önemli. Kendi damızlığımızı kendimiz üreteceğiz. Üretime her kim katkı sunuyor ise cani gönülden teşekkür ediyorum. En iyi vatansever Görevini en iyi yapan kişidir. Üreticinin de görevi üretimini bir üstte taşımaktır. İlk olduğu için damızlıklarımızı dışarıdan alacağız, bundan sonrası Tüm Türkiye'ye ve şehrimize kendi damızlığımızı kendimiz üreteceğiz. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke, bu noktada bu özelliğimiz terk etmemek ve daha yukarılara taşımak, ihracatı artırmak noktasında koşmakla mükellefiz. Bu sadece tarım ve hayvancılık sektöründe yürüyenler için değil, Turizm sektöründe yürüyende koşmaya başlamalı, bürokrat da koşmaya başlamalı. Hızı yakalayacağız ki lider ülke olacağız. Tüm ülke olarak 83 milyon olarak bunu idrak ediyoruz, en büyük zincir Ayasofya idi. Ayasofya'nın bir özelliği var. Biz cani gönülden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyoruz. Sanki bu milletin üzerinde bir beddua varda o beddua ancak ve ancak Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ortadan kalkacak diye bir inanış vardı. Ayasofya'nın açılması ile inanıyoruz ki bu beddua kalktı. Bu bedduanın kalkması ile Ülkemiz sadece kendi bölgesinde değil, gönül coğrafyasında değil dünyada lider ülke olacağız"

Yapılan konuşmaların ardından inşaatı tamamlanan tesis gezilerek yetkilerden bilgi alındı. - ERZİNCAN