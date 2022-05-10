Erzincan'da 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bir grup göçmenin Cengiz Topel Mahallesi İmam Rıza Caddesi üzerinde yürüdüğünün bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından ihbara konu 7 kimliksiz Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Kimliklerinin belirlenmesi ve idari işlemlerin yapılması için kentteki spor salonuna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanması sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ERZİNCAN