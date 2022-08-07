Akrabaların kayısı toplama kavgası: 1 ölü

ERZİNCAN'da akrabalar İlbeyi Karğın (70) ile Gürsel Kep (61) arasında, bahçedeki ağaçtan kayısı toplama yüzünden kavga çıktı. Kavgada Karğın hayatını kaybetti, gözaltına alınan Kep ise tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz öğlen saatlerinde Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Konukçu köyünde meydana geldi. 3 çocuk babası İlbeyi Karğın, iddiaya göre 27 Temmuz'da eşi Sündüz Karğın'ın babası Bekir Kep'e ait ağaçtan, eşinin halası İpek Karğın'a kayısı toplaması için yardıma gitti. Karğın'a, iddiaya göre, burada ağacın kendi arazileri içerisinde olduğunu söyleyen akrabaları Gürsel Kep ve eşi Zeynep Sırma Kep (58) tarafından hakaret edilip, tehditte bulunuldu. Evine dönen İlbeyi Karğın, gözlüğünün olmadığını fark edince aramak için 28 Temmuz'da yeniden kayısı ağacının bulunduğu yere gitti. Yine karşısına çıkan Gürsel Kep, ağacın kendisine ait olduğunu belirterek, uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine Kep ve Karğın arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Yerden taş alıp Kep'e atmak istediği iddia edilen Karğın'ın dengesini kaybedip yüzüstü yere düştüğü öne sürüldü. Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karğın'ın olay yerinde öldüğü ortaya çıktı.

'5 DAKİKA KADAR BOĞUŞTUK'Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, gözaltına alınan Gürsel Kep'i, İliç Adliyesi'ne çıkardı. Savcılıkta ifadesi alınan Kep, kasten öldürme suçundan İliç Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Kep, mahkemedeki ifadesinde, "İlbeyi, bahçemde ağacın üzerindeydi. Yanına gidip ağacımdan inmesini istedim. İndikten sonra tartıştık. Bana yumruk attı. 5 dakika kadar boğuştuk. Sonra bizi ayırmaya gelen eşimi ve onu itekledim. Yere düştüğünü gördüm. Sonrasını bilmiyorum. Olayı ben yapmadım, suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" diye konuştu.'KAYISI NEDENİYLE TARTIŞMAMIZ OLMUŞTU'Mahkemede şahit olarak dinlenen Gürsel Kep'in eşi Zeynep Sırma Kep ise "Evde namaz kılıyordum. Eşim ise bahçedeki hasarlı su tesisatını onarıyordu. Gürsel Kep ile akrabamız olan İlbeyi Karğın'ın tartıştıklarını duydum. Evin önündeki harmana çıktım. İlbeyi'n eşim Gürsel'e yumrukla vurduğunu gördüm. Yanlarına gidip 'Enişte ne olursun git işine' dedim ve ikisini de ayırdım. Bu esnada İlbeyi yerden taş alıp eşime attı, eşim de başını eğdi taş eşime çarpmadı. İlbeyi Karğın tekrardan yerden taş alacakken dengesini kaydedip yüzüstü yere düştü. Bu esnada benim bağırmamla, yardıma gelenler İlbeyi'ye hastaneye götürdüler. İlbeyi Karğın ile kayısı yüzünden önceden tartışmamız olmuştu. Ben kendisine, 'Enişte bu arazi benim. Bırak da bu sene kayısı ben dökeyim' dedim. O da, 'Bu ağaç kayınvalidemin ağacı meyvesini toplayabilirim' dedi. Bunun üzerine başka bir tartışmamız ve münakaşamız olmamıştır. Hatta olaydan 3-4 gün önce bize misafirliğe gelmişlerdi" dedi.Mahkeme, 29 Temmuz'da 3 çocuk babası Gürsel Kep'i kasten öldürme suçundan tutuklayarak Erzincan'daki cezaevine gönderdi. Kaldırıldığı Erzincan Devlet Hastanesi'nde olay yerinde öldüğü anlaşılan İlbeyi Karğın ise yakınları tarafından kara yolu ile götürüldüğü İstanbul 'da toprağa verildi.ADALET YERİNİ BULACAK Her 2 ailenin İstanbul'da yaşadıklarını ancak yazları köylerinde geçirdiklerini söyleyen İlbeyi Karğın'ın torunu Arif Onur Karğın ise DHA 'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dedem İlbeyi Karğın eşinin halası olan İpek Karğın'a kayısı toplaması için yardıma gittiği sırada, anneannemin kuzeni, İpek Karğın'ın kardeşinin çocuğu ve eşi tarafından tehdit ve hakarete uğramıştır. Dedem bir gün önce yaşanan olay sırasında gözlüğünün orada düştüğünü sanarak bir gün sonra tekrar olay yerine gitmiş. Ancak burada Gürsel Kep ve eşi tarafından saldırıya uğramıştır. Karı-koca tarafından darp edilen dedemin kafasına jandarma ekiplerinin olay yerinde üzerinde kan tespit ettikleri budaklı odun ile cinayetin işlendiği tespit etmiştir. Zanlıların ifadeleri de birbirine tutmamakta. Katiller yine kayısı toplamaya geldi diye ifade vermiş ama ne kova var ne poşet. Dedem İlbeyi Karğın kalp ve şeker hastası olduğu için yürümekte zorluk çeken biriydi. Gürsel Kep ifadesinde yumruk yediğini, taş atıldığını söylemiş. Gürsel Kep olay günü ve ertesi gün darp raporu almış. İkisinde de darp yok. Belgeleri de elimde. Köy içinden görenler var. Daha olay sıcakken sopa diyenler var. Şimdi inkar ediyorlar. Bizim cenazemize, acımıza saygı duymadılar. Yaşasaydı olay tarihinden 5 gün sonra ağır bir ameliyat geçirecekti. Hasta bir adama eziyet ettiler. Adalet yerini bulacak. Kim yaptıysa o yatacak. Ben kadının yaptığını düşünüyorum. Sonuç bekliyoruz. Sonuna kadar gideceğim."