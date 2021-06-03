Erzincan'da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor

Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi