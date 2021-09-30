Ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı - Son Dakika

Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kazada kamyonda bulunan aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedbir amaçlı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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