Erzincan'da 26 ton un Suriye'ye gönderildi - Son Dakika
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Erzincan'da 26 ton un Suriye'ye gönderildi

10.08.2022 11:46
Erzincan'da 26 ton un Suriye'ye gönderildi

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton un yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton un yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan İHH Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önündeki uğurlama töreninde, kentte 87. insani yardım tırını ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini söyledi.

Dünyanın birçok yerinde yaşanan haksızlık ve zulümlerin devam ettiğini belirten Akkoyunlu, şöyle konuştu:

"Bu durumdan en çok etkilenen her zamanki gibi yaşlılar, kadınlar ve masum çocuklardır. Bizlere düşen bu insanlık dramının önüne geçemesek de tarafımızı belli ederek bir nebze de olsa yaralarını sarmak için elimizden gelen yardımları, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ve mazlum insanlara ulaştırmaktır. Bu bağlamda bağışçılarımızın desteği ile toplamaya çalıştığımız ve yaklaşık 212 bin kişinin faydalanacağı, İHH olarak kurulup işletilen ücretsiz ekmek dağıtılan çadır kamplarına hizmet veren fırınlara gönderilmek üzere 1 tır dolusu un desteğimizi hazırlamış bulunmaktayız."

Akkoyunlu, yardım çalışmalarında maddi ve manevi destek veren Erzincan halkı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Akkoyunlu, Erzincan, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 26 ton un Suriye'ye gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 26 ton un Suriye'ye gönderildi - Son Dakika
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