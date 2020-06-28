Erzincan'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneden habersiz ayrılan kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Erzincan'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneden habersiz ayrılan kişi karantinaya alındı

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evinde izolasyona alınmak istendiği sırada, hastaneden ayrıldığı belirlenen kişi polis ekipleri tarafından bulunarak, karantinaya alındı.

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evinde izolasyona alınmak istendiği sırada, hastaneden ayrıldığı belirlenen kişi polis ekipleri tarafından bulunarak, karantinaya alındı.

Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, Kovid-19 testi yapılan E.Ç (22), test sonucu pozitif çıkmasının ardından, izinsiz olarak kendi imkanlarıyla hastaneden ayrıldı.

Sağlık ekipleri, test sonucu pozitif çıkan ve evinde izalosyona alınmak istenen E.Ç'nin hastane acil servisinden ayrıldığının belirlemesi üzerine, durumu polise bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada E.Ç'nin kentte bir otelde kaldığını belirledi.

112 Acil sağlık görevlileriyle birlikte otele giden polis ekipleri E.Ç'yi ambulansla tekrar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti.

Yapılan kontrollerin ardından E.Ç. ikamet ettiği Çayırlı ilçesine bağlı köyüne götürülerek, izolasyona alındı.

Şahsın kaldığı otelde sadece resepsiyon görevlisiyle görüştüğü ve başka kimseyle temas sağlamadığı öğrenildi.

Erzincan Belediyesi ekipleri de E.Ç'nin gittiği oteli dezenfekte etti.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneden habersiz ayrılan kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Son Dakika

23:01 Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:55 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 23:05 Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı 20:52 20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
22:55
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
22:34
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
22:29
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
22:19
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
21:49
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
21:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 23:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneden habersiz ayrılan kişi karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]