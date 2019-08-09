Erzincan'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
1 saat önce
Erzincan'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:48 Kaynak: AA
'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Sezai Baş'ın (47) kullandığı 24 EL 723 plakalı tır, İliç- Kemah
kara yolu Çiğdemli
Köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Baş'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Baş'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İliç Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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