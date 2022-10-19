Oğulcan Derya'nın cenazesi, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun , EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci , Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk , Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt , EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve arkadaşlarınca uğurlandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.