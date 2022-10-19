Son dakika haberi! Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

19.10.2022 09:16

Son dakika haberler: Erzincan'da, yolun karşısında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Erzincan'da, yolun karşısında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Erzincan- Sivas kara yolunun Ulalar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısında bulunan ve kaldığı KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi.

Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı 06 BBK 789 plakalı otomobil, Derya'ya çarptı.

Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğrencinin cenazesi İstanbul'a gönderildi

Öğrencinin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca morgdan alındı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na götürülen Derya'nın cenazesi daha sonra uçakla İstanbul'a gönderildi.

Oğulcan Derya'nın cenazesi, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve arkadaşlarınca uğurlandı.

Bulgar göçmeni ailenin tek çocuğu olan Oğulcan Derya'nın cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.

Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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