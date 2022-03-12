ERZİNCAN HAVALİMANINDA KARLA MÜCADELE - Son Dakika
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ERZİNCAN HAVALİMANINDA KARLA MÜCADELE

12.03.2022 10:23

ERZİNCAN Binali Yıldırım Havalimanı, 18 uzman ekip, 12 iş makinasıyla kardan temizlenerek uçuşlara hazır hale getiriliyor.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Havalimanı, 18 uzman ekip, 12 iş makinasıyla kardan temizlenerek uçuşlara hazır hale getiriliyor. Uzman görevliler, pistte buzlanmayı önlemek için de özel bir sıvı kullanıyor.

Ayda yaklaşık 160'a yakın uçakla 15 ila 20 bin yolcunun taşındığı Erzincan Binali Yıldırım Havalimanı, kış aylarında uzman ekibin 7 gün 24 saat çalışmasıyla uçak seferlerine hazırlanıyor. 4 milyon 34 bin 100 metrekarelik alanda kurulu bulunan Erzincan Binali Yıldırım Havalimanı, 3.000x45 metre ebatındaki pistiyle iç ve dış hatlardaki uçuşlarda kullanılıyor. Doğu'nun en büyük havalimanlarından biri olan Binali Yıldırım Havalimanı, kış aylarında özel bir ekip tarafından uçuşlara hazırlanıyor.

Kar yağışı ve soğuklar sebebiyle havalimanı pistinin uçak iniş kalkışlarına uygun hale getirilmesi için 18 kişilik uzman personel, 12 iş makinesiyle çalışma yapıyor. Makinelerin zemindeki karı temizlediği havalimanı pisti, buzlanmaya karşı özel bir sıvıyla kaplanıyor. Karla mücadele personeli, 7 gün 24 saat görev yaparak uçuşların sağlıklı yapılmasını sağlıyor.

Bu arada Erzincan Binali Yıldırım Havalimanı'da yapılan karla mücadele çalışması Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

ERZİNCAN HAVALİMANINDA KARLA MÜCADELE
ERZİNCAN HAVALİMANINDA KARLA MÜCADELE
ERZİNCAN HAVALİMANINDA KARLA MÜCADELE

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Binali Yıldırım, Erzincan, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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