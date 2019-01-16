Son Dakika Haberleri: Erzurum - Ağrı Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Erzurum - Ağrı Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

1 saat önce

Erzurum - Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldıERZURUM - Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Erzurum - Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

ERZURUM - Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Trafik ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi dolayısıyla Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ile Erzurum'un Horasan ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Eleşkirt ve Horasan ilçe çıkışında her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Horasan, Eleşkirt, Ağrı, Erzurum, Genel
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