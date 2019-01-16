Erzurum - Ağrı Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı
1 saat önce
Erzurum - Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldıERZURUM - Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Erzurum
- Ağrı
karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
ERZURUM - Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Trafik ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi dolayısıyla Ağrı'nın Eleşkirt
ilçesi ile Erzurum'un Horasan
ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Eleşkirt ve Horasan ilçe çıkışında her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:27 Kaynak: İHA
Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak
Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı