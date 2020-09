Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni - Son Dakika

Törenin yapıldığı salondan görüntü

Saygı duruşundan görüntü

Vali Hüseyin Öner'in konuşması

Vali Hüseyin Öner'in gazi Adnan Tatlı'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratını vermesi Ardahan'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

ARDAHAN - (AA) -Ardahan'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Ardahan'da ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken 1992'de teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Adnan Tatlı'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle verildi.

Vali Hüseyin Öner, Valilikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün ülke genelinde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alacak tüm asker ile polislere ve onların ailelerine ülkeye yaptıkları hizmetler için minnettar olduklarını söyledi.

Ülkenin ve milletin şehitler ve gazilerin hürmetine ayakta olduğunu vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

" Sultan Alparslan'dan başlayarak Osman Gazilere, Fatihler, Yavuzlara, Gazi Mustafa Kemallere kadar uzanan bu büyük mücadele zincirinin halkasında yer alan her bir gazimiz, her bir şehidimiz, bu toprakları bize vatan yapan ilahi beratın mühürleridir. Sınırlarımızda vatanı koruyan, şehirlerde terörle mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz, bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür. Bir kez daha teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun bir ömür temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından gazi Tatlı'ya beratını takdim eden Vali Öner, törene katılanlara teşekkür etti.