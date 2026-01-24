Erzurum'da İki Yeni Baraj İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika
Erzurum'da İki Yeni Baraj İnşaatı Tamamlandı

24.01.2026 16:21
Uzundere ve İspir Madenköprü Barajları ile 1.5 milyon m³ su depolanacak, 5 bin 460 dekar arazi sulanacak.

Erzurum'da inşa edilen Uzundere Barajı ve İspir Madenköprü Barajı ile toplam 1 milyon 546 bin metreküp suyun depolanacağı, 5 bin 460 dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağı bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünün 2025 yılı boyunca yürüttüğü yatırımlar ve saha çalışmalarıyla Erzurum ve çevresinde su yönetimi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü alanlarında önemli kazanımlar sağlandığı belirtildi.

Uzundere ve İspir ilçelerinde inşa edilen Uzundere Barajı ile İspir Madenköprü Barajı'nda suyun tutulmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iki baraj sayesinde toplam 1 milyon 546 bin metreküp su depolanacak, 5 bin 460 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. Horasan Gerek Barajı, Tortum Doruklu Barajı ve Pasinler Küçüktuy Barajı'nda inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Söz konusu barajlar tamamlandığında toplam 6 milyon 696 bin metreküp su depolanması ve 6 bin 730 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Pasinler Kavuşturan Göleti'nin tamamlanmasıyla birlikte 4 milyon 221 bin metreküp su depolanacak, 1.060 dekar tarım arazisi sulama hizmetine kavuşacak."

Kent ve çevresinde taşkın koruma çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, taşkın risklerini azaltmak ve yerleşim alanlarını güvence altına almak amacıyla Köprüköy Güzelhisar, İspir Güllübağ, Köprüköy Akçam, Tortum Hamidiye ve Tortum İncedere mahallelerinde taşkın koruma çalışmalarını da sürdürdü. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu yatırımların, su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal üretimin artırılması ve yerleşim alanlarının taşkın risklerine karşı korunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

