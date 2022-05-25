Erzurum'da kazada ölen uzman çavuş memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum'da kazada ölen uzman çavuş memleketine uğurlandı

25.05.2022 09:27
Erzurum'da kazada ölen uzman çavuş memleketine uğurlandı

Erzurum'da, kullandığı otomobilin mesire alanına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Şentürk (26), memleketi Adana'ya uğurlandı.

Erzurum'da, kullandığı otomobilin mesire alanına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Şentürk (26), memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şentürk için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgu önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Morgdan alınan Şentürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, jandarma personellerince taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Şentürk'ün cenazesi duanın ardından baba ocağı Adana'ya gönderildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, şehidin silah arkadaşları ve diğer ilgililer katıldı.

Evli ve eşi hamile olduğu belirtilen Şentürk'ün bir süre sonra tayininin çıktığı Bursa'ya gideceği öğrenildi.

Dumlu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen İbrahim Şentürk'ün kullandığı 27 FC 256 plakalı otomobil, Palandöken Kayak Merkezi'nden şehir merkezine inerken kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpması sonucu mesire alanına devrilmiş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da kazada ölen uzman çavuş memleketine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da kazada ölen uzman çavuş memleketine uğurlandı - Son Dakika
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