Erzurum'da korona virüs bir can daha aldı - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde Covid-19 nedeniyle tedavi altına alınan 54 yaşındaki Fatma Bayındır hayatını kaybetti.

İspir ilçesi Ardıçlı Mahallesinde komşuları ile hamur işi yapan 54 yaşındaki Fatma Bayındır, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının üzerine Bayındır, tedavi altına alındı. Kronik rahatsızlığı bulunan Bayındır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayındır'ın cenazesi bugün Ardıçlı Mahallesi'nde defnedildi. - ERZURUM