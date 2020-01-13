Erzurum'da otistik ve down sendromlu çocuklar için "atla terapi" hizmeti verilecek - Son Dakika
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Erzurum'da otistik ve down sendromlu çocuklar için "atla terapi" hizmeti verilecek

6 saat önce

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan profesyonel at biniciliği kursu ile otistik ve down sendromlu çocuklara terapi hizmeti verilecek.

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan profesyonel at biniciliği kursu ile otistik ve down sendromlu çocuklara terapi hizmeti verilecek.

Üniversite yerleşkesindeki Meslek Yüksek Okuluna bağlı Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Hipoterapi ve Olimpik Binicilik tesisi, törenle hizmete açıldı.

Halka açık olan ve çocuklar at binerken ailelerinin onları izleyip çeşitli aktiviteler yapacağı 'Terapi Kafe'si de bulunan merkezde, engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin, fiziksel fonksiyonlarının güçlendirilmesi ile Erzurum civarındaki yaklaşık 5 bin otistik çocuğun faydalanması hedefleniyor.

Açılışta konuşan Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muhammed Dursun Kaya, tesisin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en modern tesislerden olduğunu söyledi.

Bu tesiste sadece öğrenci yetiştirmeyeceklerini ifade eden Kaya, "At binmek isteyenlere profesyonel anlamda at biniciliği kursu vereceğiz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Erzurum'da 5 bin otistik çocuk var, burada otistik ve down sendromlu çocuklara hipoterapi yapacağız." dedi.

Kaya, söz konusu tesisle bir nebze de olsa engelli bireyi olan ailelerin dertlerine derman olacaklarını belirterek, bu tesis sayesinde at biniciliği ve antrenörlüğü alanında ülke istihdamına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Türkiye'de bu içerikte yaklaşık 10 civarında merkez olduğunu anlatan Kaya, tesis ve Terapi Kafe'nin üniversiteye, Erzurum'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Tesisin işletmecisi Muhammet Fatih Demir de tesiste çocuklar at binerken aile ve yakınlarının Terapi Kafe'de iyi vakit geçirebilme imkanı bulabileceğini söyledi.

Kafenin camekanlı olduğuna dikkati çeken Demir, ailelerin buradan atlara binen çocuklarını rahatça izleyebileceklerini ifade etti.

Erzurum'da otistik ve down sendromlu çocuklar için atla terapi hizmeti verilecek

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:51 Kaynak: AA
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