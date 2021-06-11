Üye Girişi
Erzurum'da "Süte Değer Projesi" - Son Dakika

Erzurum'da "Süte Değer Projesi"

11.06.2021 16:18
Erzurum'da

Erzurum ili Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi tanıtım toplantısı Havuzbaşı kent meydanında yapıldı.

Erzurum ili Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi tanıtım toplantısı Havuzbaşı kent meydanında yapıldı.

2018 yılında ilk etabı gerçekleştirilen ve KUDAKA tarafından desteklenen ikinci etap "Süte Değer Projesi" ile Aşkale, Tortum, Çat, Horasan, Köprüköy ve Pasinler'de dağıtılmak üzere 450 adet süt soğutma tankı alındı. Projeyle ilgili gerekli saha çalışmaları tamamlanarak soğutma tanklarının büyük bir bölümü üreticilere dağıtıldı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, KUDAKA, Erzurum Ticaret Borsası ve İl Tarım Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen proje ile 2019'da 90 kuruş olan çiğ süt fiyatını aynı yıl 1.70 TL'ye çıkarıldı. 2020 yılında 2.00 TL'ye alınan süt fiyatı ise 2021 yılında 2,70 TL'ye kadar yükseldi.

3 İlçede 299 tank ile başlanan proje bugün 7 ilçede Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Tortum, Aşkale ve Pasinler ile birlikte 552 tank ile daha güçlü ve daha verimli duruma geldi.

Proje kapsamında bugüne kadar 3.954.622,50 litre süt toplanınken bu sütler karşılığında üreticilere 8.284.678,69 TL ödeme yapıldı. Erzurum ekonomisine katkının ise 1.397.857,52 TL ödenen vergiler ile 863.594,11 TL ülke ekonomisine katkıda bulunulduğu belirtildi.

Havuzbaşı kent meydanındaki tanıtım toplantısına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA ) Genel Sekreteri Oktay Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş soğuk süt tanklarını gezerek Borsa Başkanı Hakan Oral'dan bilgi aldı.

Vali Okay Memiş burada yaptığı açıklamada, "Tohumlarını attığımız ürün meyve vermeye başladı. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) projesidir. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, asıl yürütücü Ticaret Borsasıdır. Ticaret bünyesinde kurulan bir şirkettir. Süte Değer Projesi nedir önce sizlere söyleyeyim, 1- Türkiye'nin en önemli hayvancılık kenti olan Erzurum'da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin üretmiş oldukları sütün para etmesi demektir. Eskiden çok az para eden süt bugün hem sütümüzün değeri arttı para etti, 2- Sütümüzün kalitesi arttı, 3- Süt ürünlerinin kalitesi arttı. Bugün Türkiye'de proje sayesinde Erzurum'da en kaliteli, en nitelikli, en hijyenik sütler üretiliyor. Süt tankları Türkiye'nin dördüncü büyük vilayeti olan, 2 bin köyü olan Erzurum ilindeki tüm ilçelere gitmek için hazırlandı. En ücra yerdeki çiftçimize de ulaşacağız. Vatandaşlar ürettikleri süt ürünleri ile daha fazla gelir elde etmiş olacaklar. Bu işle uğraşan herkese teşekkür ederim. Süt tanklarını bizlere temin eden Sanayi Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanına, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, KUDAKA Genel Sekreterliğine, şirket yöneticilerine, projenin asıl sahibi Ticaret Borsası Başkanına teşekkür ederim. Çiftçilikle uğraşan kardeşlerimizin emrindeyiz. Bizler onların ayağına gidiyoruz. Bu demek oluyor ki hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz" diye konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ise, "2018 yılında kurmuş olduğumuz soğuk süt zincir projesi ile başlanan serüvende, 300 tank ve 9 araçla başlanan serüvende çiftçilerimize yönelik projede, o günkü şartlarda sütün birim fiyatı 1.70 iken, şu anda 2.70 oldu. O gün 12 köye hizmet verilirken, bugün 50'ye yakın köye hizmet veriliyor. O gün 300 üretici iken, bu gün 900 üreticiye ulaşıyoruz. O gün 6 ton süt toplanırken, bu gün 30 ton süt toplanıyor, hedef olarak süte değer projesinde ikinci etap diye adlandırdığımız proje ile 100 tonları bulmak, hatta tüm ilçe ve çiftçiye ulaşmaktır. 2021-2022 yıllarında hedeflediğimiz üçüncü etap projeleri ile ulaşılmış olunacak. Uzak ilçelere süt toplama merkezleri kuruyoruz. Hınıs, İspir ve Horasan ilçelerin projeleri sonuçlandı. Ekipmanlarını aldık. Yıl sonuna kadar kurulmuş olunacak. Projenin en büyük avantajı çiftçimize katma değer sağlamak. Çiftçilerimiz sarf ettikleri emeklerinin karşılığını almaya başladılar. Hayvancılıkta artış oldu. Pandemi sürecinde bu işin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Gıda hijyen standartlarına göre süt toplanıyor. Mandıralara soğuk süt zinciri şeklinde sevkiyat oluyor. Uluslararası markalar oluşturmak için önemli bir projedir. Standardı yakalarsak birçok marka çıkmış olacak. İstihdam artmış olacak. Tarım ve Orman Bakanlığına, Sanayi Bakanlığına, Erzurum Valiliğine teşekkür ederim. Projenin asıl mimarları üreticilerimizdir. Bu projeye sahip çıktılar. Hepsine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Törene katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, yaptıkları açıklamalarla proje hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Açılış kurdelesinin kesiminden sonra tanıtım toplantısı sona erdi. - ERZURUM

Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi
Erzurum'da Süte Değer Projesi

Hisarcık, Türkiye, Erzurum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da 'Süte Değer Projesi' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar! 420 metre uzunluğundaki tünel lokanta çok farklı 16:51 Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar! 420 metre uzunluğundaki tünel lokanta çok farklı Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor 16:43 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi 16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak 16:22 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı 16:14 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı 16:00 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık 15:46 Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş 14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş

Son Dakika Haberleri
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
16:30 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi
16:21 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak
16:13 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı
16:09 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor
16:04 Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik
Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var         
16:54
Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım         
16:46
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor         
16:35
Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi         
16:31
Çaldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı Çaldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı         
16:16
Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor         
16:10
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü         
15:00
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu         
14:44
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 16:58:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da "Süte Değer Projesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement