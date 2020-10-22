"Uçurtmalarımız uçuyor, Karabağ özgürleşiyor" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Erzurum'da, Ermenistan'ın topraklarını işgal ettiği Azerbaycan'a destek amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "Uçurtmalarımız uçuyor, Karabağ özgürleşiyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Palandöken ilçesindeki Atlama Kuleleri önünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla bir aya gelen gönüllü gençler, Ermenistan güçlerinin saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek amacıyla, ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayrakları eşliğinde uçurtma uçurdu.

Etkinliği koordine eden Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, AA muhabirine, etkinliğe çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 150 gönüllü gencin katıldığını söyledi.

Gönüllü gençler ile Azerbaycan topraklarındaki zulme tepki vermek amacıyla uçurtma etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an şehrimizin önemli simgelerinden olan Atlama Kuleleri'nde uçurtma şenliği yapıyoruz. Etkinliğimizi 'Uçurtmalarımız uçuyor, Karabağ özgürleşiyor' sloganıyla gençlerimizde bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenliyoruz. Malum bizler Erzurumluyuz, dadaşız. 100 yıl önce büyüklerimizin anlattığı Ermeni güçlerinin yaptığı zulüm, şu an aynı zamanda Azerbaycan topraklarında da yaşanıyor. Biz de bu duruma sessiz kalmamak ve gençlerimize tarih bilinci aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik."

Etkinliğe katılan gençlerden Beyza Elmalı da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 7'den 70'e herkesin Azerbaycan'a destek verdiğini kaydetti.

Katılımcılardan Zeynep Sude Ayvar ise millet olarak her zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını aktardı.

Şenliğe katılanlar, bir süre uçurtma uçurduktan sonra dağıldı.