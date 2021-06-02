Erzurum'da yetkinin adresi değişmedi - Son Dakika

Erzurum'da yetkinin adresi değişmedi

15 Mayıs 2021 yetkili sendika belirleme çalışmaları neticelendi.

15 Mayıs 2021 yetkili sendika belirleme çalışmaları neticelendi. Erzurum'da kamu çalışanları yine Memur-Sen i yetkili yaptılar.

Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı


On bir hizmet kolunda yapılan yetki belirlemede en yakın takipçisine üç katı fark atarak 17 bin üye ile Erzurum'un en büyük sivil toplum kuruluşu oldu.


Yetki belirleme sürecini değerlendiren Erzurum Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Karataş, bu başarının pandemi sürecinin zorluklarına rağmen; yılmadan usanmadan, sabırla azimle ve samimiyetle, sağlıklarını riske atarak, gayretlerini ortaya koyan Şube yönetimlerinin, İş yeri temsilcilerinin, Kadın komisyonlarının ve gönül veren tüm üyelerinin olduğunu ifade etti. Bu vesile ile Erzurum Memur-Sen'in her hizmet kolunda emek veren, ter akıtan tüm şube Başkanlarına, Yönetim Kurullarına, Kadın Komisyonlarına ve iş yeri Temsilcilerine müteşekkir olduğunu ifade ederek, her birine ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.


Karataş, şube başkanları ile yaptığı değerlendirme toplantısında: yalanlara, iftiralara, itibarsızlaştırmalara ve atılan çamurlara rağmen, çalışanların kendi sorunlarıyla ilgilenen, çözüm üreten, sorunları çözen anlayışıyla çalışanlar tarafından hakkının verildiğini ifade etti. Gayelerinin sorun çıkarıp, sorundan beslenen değil çözüm üreterek güçlenen ve itibar kazanan bir anlayışla hizmet etmek olduğunu ve bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.


2021 Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme Öncesinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, diğer sendika konfederasyonlarına yaptığı çağrıyı hatırlatarak, aynı çağrıyı Erzurum'da ki sendika konfederasyon yetkililerine seslenerek "Birlikte ittifak halinde talep oluşturarak çalışan, emek veren, ter akıtan memurların hak ettiklerini hep beraber kazanalım" dedi. - ERZURUM

Memur Sen, Sendika, Erzurum, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'da yetkinin adresi değişmedi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:54:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da yetkinin adresi değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]