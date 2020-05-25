ERZURUM Dolu kazaya sebep oldu, 5 bekçi yaralandı - Son Dakika

Dolu kazaya sebep oldu, 5 bekçi yaralandı

ERZURUM'un Horasan ilçesinde görevden dönen bekçilerin bulunduğu otomobil dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 bekçi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza Horasan- Erzurum karayolunda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Horasan Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak görevlendirilen bekçiler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü başladıkları nöbetlerinin sona ermesiyle Erzurum'a dönmek üzere yola çıktı. Feyzullah Arda'nın kullandığı 16 SHK 17 plakalı otomobil dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan yaralı bekçileri hemen peşlerinden gelen bekçileri kurtararak, olay yerine ambulans çağırdı.

Sağlık ekipleri, ambulanslarla yaralı bekçiler Feyzullah Arda, Emre Tobay, Mesut Yılmaz, Serhat Kaya, Ümmet Arslan'ı Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürdü.